Una discesa continua. Il Covid prosegue la sua marcia e si attesta, da lunedì, a 235 casi giornalieri. Ieri ne sono stati comunicati 165, prima volta sotto i 200 per un giorno della settimana che non sia il primo dai 133 del 12 giugno. Scendono così l'incidenza per 100.000 abitanti, a 360,38, il tasso di positività, al 12,63%, e i ricoverati, a 45, il minimo dal 12 luglio. Crescono di 528 i guariti, mentre non si registrano decessi.

La giornata

È Cassino con 16 casi a registrare il maggior incremento giornaliero (identico valore del giorno prima). Poi 12 contagi ad Alatri, 10 a Frosinone e Veroli, 9 a Monte San Giovanni Campano, 8 ad Anagni e Ceccano, 7 a Sora, 5 ad Arpino, Isola del Liri e Paliano, 4 a Cervaro, Ferentino, Patrica, Pofi e San Giorgio a Liri, 3 a Guarcino, 2 a Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceprano, Fiuggi, Giuliano di Roma, Pignataro Interamna, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Strangolagalli, Vallecorsa e Villa Santo Stefano, 1 ad Alvito, Aquino, Atina, Ausonia, Castelnuovo Parano, Cole San Magno, Fumone, Gallinaro, Morolo, Pastena, Picinisco, Piedimonte San Germano, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Apollinare, Torre Cajetani, Torrice, Vallerotonda, Vico nel Lazio, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

L'andamento

Nella settimana che si appresta a chiudersi sono 1.412 i positivi a una media di 235,33 nell'arco delle 24 ore. Al momento è la media più bassa dell'ultimo periodo, seconda solo ai 145,86 registrati tra il 6 e il 12 giugno con 1.021 casi. Negli ultimi sette giorni, compreso dunque il dato di domenica scorsa, si contano 1.719 contagi a 245,57 di media. Rispetto ai sette giorni precedenti (31 luglio-6 agosto) chiusi a 2.382 e 340,29 di media, la diminuzione è del 27,83%, in linea con il dato dell'ultimo periodo. Nel confronto con il 24-30 luglio (3.202 casi e 457,43 di media) la flessione si attesta al 46,31%. Andando più a ritroso nel tempo, in rapporto ai giorni 17-23 luglio (4.862 e 694,57) il calo è del 64,64%. Dal 10-16 luglio (5.674 e 810,57) ad ora la diminuzione è del 69,70%. Al 9 luglio (5.833 positivi e 833,29 di media) si registra un meno 70,52%. Infine, rispetto al 2 luglio (4.026 e 575,14) la diminuzione è meno netta: -57,30%. Ad agosto i positivi sono 3.731 per una media di 287 ogni 24 ore. La differenza rispetto ai 690,09 dato di chiusura del mese di luglio è evidente. Siamo, pertanto, su cifre già viste a giugno, andato agli archivi con un totale complessivo di 8.253 e una media di 275,10. Un po' meglio, invece, era finita a maggio con 7.730 casi e 249,35 di media. Ad agosto si hanno 344 contagi a Frosinone, 267 a Cassino, 217 ad Alatri, 215 a Veroli, 211 a Ceccano, 188 a Ferentino, 162 ad Anagni, 108 a Ceprano e 105 a Monte San Giovanni Campano tra i comuni oltre le centinaia.

I ricoverati e i guariti

Altro grosso passo indietro per il numero dei ricoverati, sceso a 45 dai 52 della giornata precedente. Un dato interessante se si considera che il mese di agosto si era aperto con 77 e poi, il 2, con 80. Anche in questo caso per avere un paragone simile occorre tornare ai 42 ricoverati dell'11 luglio.

Gli indicatori

L'incidenza non arresta la corsa verso il basso ed arriva a toccare quota 360,38 dai 380,50 del girono prima, terza volta consecutiva sotto i 400. Sabato scorso era a 486,16 e quello prima ancora a 671,28. I numeri attuali ci riportano al 19 giugno (360,38) con la sola differenza che, allora, il dato era in risalita. L'ultima volta che si è raggiunta una soglia analoga in discesa è stato il 20 maggio con 368,34. Solo che, all'epoca, dal top di 1.222,43 del 13 marzo ci sono voluti 68 giorni per scendere sui livelli di oggi, mentre in questa fase dal picco di 1.233,12 del 13 luglio ci sono voluti 31 giorni. La discesa, dunque, è più che doppia rispetto ad allora. Per quanto riguarda il tasso di positività si registra una sensibile diminuzione del dato di ieri, posizionatosi al 12,63%. Il che porta la media della settimana al 14,69% ben al di sotto del 17,87% con il quale si è chiuso il periodo 1-7 agosto. Il dato medio settimanale non era tanto basso dal 13,96% riscontrato tra il 6 e il 12 giugno. I guariti crescono di altre 528 unità, confermando il trend che vuole i negativizzati superare costantemente i nuovi positivi. In questa settimana i guariti sono 3.595. Il dato, pertanto, è destinato a chiudersi su livelli inferiori a quelli della precedente settimana, 4.612, numero a sua volta in calo rispetto ai sette giorni precedenti, chiusi a 5.823. Ovviamente, il minor numero di positivi incide pure sui nuovi guariti.

I tamponi

Sono 1.306 i test processati per scoprire eventuali nuove positività. Sono decisamente meno rispetto ai 1.509 di venerdì, ma anche ai 1.816 di sabato scorso. Non a caso, in questa settimana, i tamponi eseguiti sono stati 9.292, molti meno dei 12.771 con i quali si è conclusa la settimana precedente. Prima ancora i test erano stati 17.492 e 21.739.

I decessi

Ieri non sono state comunicate vittime legate al Covid, ragion per cui il dato settimanale resta di due vittime. Dall'inizio del mese, inoltre, sono 6 i decessi.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio - informa l'assessore Alessio D'Amato - su 14.536 tamponi processati, si registrano 1.861 nuovi casi positivi (-245), sono 3 i decessi (-2), 847 i ricoverati (-21), 52 le terapie intensive (-2) e 9.282 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%.