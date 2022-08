Come venerdì scorso i casi di Covid in provincia di Frosinone hanno un leggero rialzo rispetto alle 24 ore precedenti. Tuttavia, il trend non cambia con l'incidenza per 100.000 abitanti scesa a 380,50, mentre i ricoverati crescono di due unità così come il tasso di positività, considerata l'ulteriore flessione del numero dei tamponi processati. Non si registrano, invece, altri decessi.

La giornata

Sono 262 i nuovi positivi di cui 29 a Frosinone, prima per il terzo giorno di fila (giovedì aveva 24 casi) davanti a Cassino 16, Alatri e Veroli 14, Isola del Liri 13, Ceccano e Monte San Giovanni Campano e Paliano 10. Poi, sotto la doppia cifra, Ceprano e Ferentino 8, Anagni e Sora 7, Amaseno, Boville Ernica e Ripi 6, Aquino e Pofi 5, Arpino, Casalvieri, Fontana Liri, Morolo, Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Supino 4, Cervaro, Fiuggi, Piedimonte San Germano, Piglio, Roccasecca, San Donato Val di Comino e San Giorgio a Liri 3, Arce, Colfelice, Fumone, Guarcino, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Torre Cajetani, Torrice e Vallerotonda 2. Infine, Arnara, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Santopadre, Serrone, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vicalvi e Villa Latina 1.

L'andamento

La settimana sta viaggiando a una media di 249,40 casi giornaliera, la più bassa dai 245,57 del periodo 13-19 giugno. In sette giorni si contano 1.815 positivi a 259,29 contro i 2.510 a 358,57 di media del periodo precedente, per un meno 27,68%. A quattordici giorni il calo è del 47%.

L'incidenza per 100.000 abitanti cala ancora e raggiunge i 380,50, il minimo dal 368,13 del 20 giugno. È la seconda giornata di fila sotto i 400. Venerdì scorso l'incidenza era a 536,21, mentre il 29 luglio era a 718,03.

Il tasso di positività ha un rialzo e tocca il 17,36% dal 14,53% del precedente bollettino. La media settimanale è al 15,10%, in calo dal 17,87% con il quale è stata archiviata la prima di agosto.

I ricoverati e i guariti

Tornano a salire i ricoveri, passati da 50 a 52. Da sei giorni, comunque, non si superano i 60, mentre il 2 agosto i ricoverati erano ancora 80.

I guariti sono altri 457, per il ventitreesimo giorno consecutivo sono più dei nuovi positivi. Da lunedì si sono negativizzate 3.067 persone. La passata settimana erano state 4.612.

I tamponi

Ancora giù i test processati. Ieri erano 1.509, nuovo minimo per una settimana (lunedì escluso) dai 1.150 del 19 giugno.

Il monitoraggio

La cabina di regia di Iss e ministero della salute ha diffuso i dati del monitoraggio: in Italia scende l'incidenza settimanale da 533 ogni 100.000 abitanti (29 luglio-4 agosto) a 365 (5-11 agosto). L'Rt medio sui casi sintomatici si attesta a 0,81, in diminuzione. È a 0,76, in diminuzione e sotto la soglia epidemica l'indice di trasmissibilità basato sui ricoveri. In calo il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 3,2%, e quello di occupazione in aree mediche, al 13%.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 14.167 tamponi, si sono registrati 2.106 nuovi casi (-255) e 5 i decessi (-9). Ci sono 868 ricoverati (+14), 54 in terapia intensiva (-2) e 5.413 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%.