Investito mentre era in sella alla sua bici, poco distante dalla sua abitazione. Trasportato con un'eliambulanza al policlinico Tor Vergata di Roma un giovane verolano. L'incidente si è verificato intorno alle 19 in zona La Mosca. Alla guida dell'auto un sessantenne anche lui verolano. Sul posto, oltre al personale medico, sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri. L'eliambulanza è atterrata in un terreno poco distante dal luogo dell'incidente.