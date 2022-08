Una coppia di anziani è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Marconi, nel centro di Cassino. L'episodio è accaduto verso le 12 di questa mattina. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, allertati dallo stesso conducente dell'auto, una fiat Punto. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 con due ambulanze e un'automedica che ha provveduto a stabilizzare la coppia. Ad avere la peggio, la donna, elitrasportata in un ospedale della Capitale.