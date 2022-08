Una Fiat Panda e un furgone a fuoco. Paura nella notte a Ceprano per l'incendio dei due mezzi nel parcheggio di un condominio in via Chiusa Grande. È accaduto intorno alle 4. In tanti si sono riversati in strada, svegliati dal rumore di alcune esplosioni e da un odore acre. Avvistata da diverse zone della città la densa colonna di fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri. Da verificare le cause del rogo.