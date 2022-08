È morto il collega Giancarlo Flavi. Aveva 76 anni. Ha raccontato soprattutto la cronaca dell'area nord della provincia, dedicandosi anche a progetti come il Premio Rocca d'oro di Serrone e, di recente, aveva fondato l'associazione "Amici della Selva" per la rinascita del parco di Paliano. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche locali. Grande conoscitore del territorio, ha organizzato numerosi eventi per la sua valorizzazione. Lascia la moglie Maria Teresa e i figli Daniele e Luca. A loro le più sincere condoglianze dalla redazione di Ciociaria Oggi.