Per il secondo giorno di fila il numero dei contagiati rimane sotto le trecento unità. L'ultima volta era successo il 19 e il 20 giugno. Prosegue la discesa dell'incidenza per 100.000 abitanti, mentre risale il tasso di positività. Si registra il decesso di una donna di Alatri, con i ricoverati che diminuiscono ancora.

La giornata

Dei 254 nuovi casi di Covid, 24 sono di Frosinone (-1 rispetto a mercoledì), poi 19 a Castro dei Volsci, 18 a Veroli, 17 a Cassino, 16 a Ceprano, 12 a Ferentino, 9 ad Alatri, 8 a Ceccano, 7 ad Arpino, 6 a Castrocielo, Cervaro e Supino, 5 ad Atina, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Rocca d'Arce e Sora, 4 a Casalvieri, Morolo, Pofi, Roccasecca e San Donato Val di Comino, 3 ad Amaseno, Bovile Ernica, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, Villa Santo Stefano, 2 ad Anagni, Aquino, Giuliano di Roma, Piglio, Pignataro Interamna, Ripi, Santopadre, Torrice, Vallecorsa e Villa Santa Lucia. Infine, un solo caso ad Alvito, Arce, Arnara, Ausonia, Broccostella, Campoli Appennino, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Fiuggi, Fontana Liri, Fumone, Paliano, Pastena, Posta Fibreno, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Strangolagalli, Trivigliano e Vallemaio.

Il decesso

Nel bollettino della Asl è stato segnalato il decesso di una donna di Alatri di 92 anni. È il secondo morto della settimana e il sesto dall'inizio di agosto.

L'andamento

Sono 985 i casi di questa settimana a una media giornaliera di 246,25. A giovedì scorso i casi erano 1.411 a 352,75 al giorno, il che dimostra come la discesa prosegua: -30,19%. Su sette giorni, invece, si contano 1.893 positivi a 270,43 di media dal 5 all'11 agosto. Nel periodo precedente, i casi erano 2.583 a 369 di media. Da allora la diminuzione è del 26,71%. Dal 28 luglio (3.655 e 522,14) la flessione è del 48,20%. Dal 21 luglio (5.165 a 737,86) è meno 63,34%. E ancora dal 14 luglio (5.817 e 831 di media) la contrazione è del 67,45%.

Ad agosto si contano 3.304 nuovi contagiati per una media giornaliera di 300,36 in discesa rispetto ai 690,09 di luglio quasi sui livelli di giugno, archiviato a 275,10.

Dall'inizio del mese sono 305 i contagiati di Frosinone, poi 235 a Cassino, 193 a Ceccano, 191 ad Alatri e a Veroli, 176 a Ferentino, 147 ad Anagni, 98 a Ceprano, 86 a Monte San Giovanni Campano, 85 a Sora, 65 a Isola del Liri, 64 a Boville Ernica, 59 a Cervaro, 58 a Roccasecca, 54 a Castro dei Volsci e 52 a Pontecorvo, tra i centri che hanno valicato quota cinquanta.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimane retrocede ancora e arriva a 396,86. È la prima volta sotto i 400 dal 368,13 del 20 giugno. Una discesa continua, considerato che la settimana si era aperta con 473,79 e giovedì scorso era a 541,51. Il 28 luglio, invece, l'incidenza segnava 766,25 e la settimana prima era a 1.082,81, uno dei 19 giorni consecutivi nei quali tale valore ha superato la soglia dei mille.

Il tasso di positività dopo aver raggiunto il minimo di 11,15% per un giorno interno della settimana risale al 14,53%. Così la media, da lunedì, si porta a 14,53%. Un dato in diminuendo rispetto all'ultima settimana conclusasi al 17,87% in lieve ripresa dal 16,71% dell'ultima settimana di luglio.

I ricoverati e i guariti

Sul fronte dei ricoverati si registra un'ulteriore discesa con 50 dai 57 del giorno prima, ma soprattutto dagli 80 che si erano avuti il 2 agosto.

Da lì in poi la discesa è stata assai vorticosa con i numeri tornati a quelli della prima parte di luglio.

I tamponi

Anche il dato dei test eseguiti sta seguendo la curva epidemiologica verso il basso. Con i 1.747 di ieri la settimana ne registra 6.477, ancor meno di quanti sono stati processati nel corso della passata settimana poi chiusa con 12.771 in sensibile diminuzione dai 17.492 del periodo precedente.

Il bollettino del Lazio

Su 21.384 tamponi, nel Lazio ieri si sono registrati 2.361 nuovi casi positivi (-54 rispetto al bollettino del giorno precedente), con 14 decessi (+4). Ci sono 854 ricoverati (-39), 56 pazienti in terapia intensiva (-1) e 5.787 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%.

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato evidenzia la continua discesa del numero dei casi su base settimanale con l'incidenza scesa a 387 per 100 mila abitanti (era 556 la scorsa settimana). Il valore Rt è stabile a 0,88.