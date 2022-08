È un verolano il mister Italia Influencer 2022. Nel concorso nazionale di "Mister Italia 2022" la cui finale si è svolta lo scorso week-end a Pescara, la fascia di Influencer è stata assegnata a Valerio Campoli, 30 anni.

Il trentenne ha conquistato la fascia di "Mister Italia Influencer 2022" alla finalissima nazionale di "Mister Italia" che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l'uomo più bello del Belpaese.

C'è stata gloria però anche per il "tatuatissimo" dj ciociaro capace di superare prima le semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima insieme ad altri 37 concorrenti e poi sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.

Quella di "Mister Italia Influencer 2022" era una delle più ambite e sicuramente un ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l'importanza e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Orgogliosi di Valerio i genitori, gli amici e parenti. Orgogliosa anche la comunità per aver portato in alto il nome della città. Valerio è volato ora a Ibiza dove sta lavorando come barman, ma tanti i sogni nel cassetto che con la determinazione che lo contraddistingue sicuramente cercherà di realizzare come quello della fascia conquistata nel concorso nazionale.