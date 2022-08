Fiamme altissime in via Serra, la strada di collegamento tra Coreno e la famigerata 630. Una strada molto frequentata perché percorsa da camion e mezzi delle aziende del distretto del marmo di Coreno. Le fiamme sono divampate quasi contemporaneamente a un altro incendio che ha invece interessato un camion, sempre a Coreno, ma in un'altra località. Difficile contenere il fuoco che sta divorando gli uliveti. Sul posto insieme ai vigili anche il sindaco Simone Costanzo.