"La Traviata" ha incantato tutti in piazza a Roccasecca con un gradito e ben noto ospite d'onore: il grande maestro, Giuseppe Vessicchio. L'evento fa parte del programma del XXVII festival internazionale Severino Gazzelloni, dedicato al flauto d'oro roccaseccano. Gli appuntamenti della kermesse musicale - sotto la direzione artistica di Giuseppina Iannotta - sono rivolti a un pubblico eterogeneo: ci saranno concerti di musica classica, concerti rock e di musica popolare, inoltre uno spazio verrà riservato alle più belle musiche dei film della commedia all'italiana. Altro punto di forza del festival la valorizzazione del luoghi territorio.

La scelta

Sul palco il sindaco Giuseppe Sacco e l'assessore alla Cultura Valentina Chianta hanno riconosciuto un premio alla carriera al maestro Vessicchio: «Sapiente direttore d'orchestra - hanno affermato dal palco - e artista dalle squisite doti comunicative è l'esempio di come la musica classica possa arrivare, entusiasmare e coinvolgere il grande pubblico, in linea con l'insegnamento del nostro maestro Severino Gazzelloni». Il festival prosegue sabato con il concerto di Micol Rock Harp in piazza risorgimento. Atre due serate, invece, si terranno altrove: nel Comune di Colle San Magno il 20 Agosto; nel chiostro del Bramante dell'abbazia di Montecassino il 28 agosto, a conclusione degli appuntamenti estivi. Poi festival tornerà il 21 novembre con il concerto commemorativo "I musicisti della Terra di Severino" nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roccasecca.