Perdita d'acqua su via Pertini, a Cassino. A chiedere che si intervenga è il consigliere comunale Edilio Terranova. «Non sappiamo se si tratta della rottura della rete fognaria o della conduttura dell'acqua potabile. La perdita si trova quasi all'incrocio con via Sant'Antonino dall'altro ieri sera» ha spiegato Edilio Terranova. Da ieri mattina diverse sono state le segnalazioni. «Chiediamo a chi di competenza che venga fatto un sopralluogo per verificare la gravità della situazione - aggiunge -Faccio presente una ulteriore disfunzione al parco "Rocca Janula" a Cassino». Secondo il consigliere, proprio alla Rocca Janula la riparazione fatta a fine luglio avrebbe solo "tamponato" il problema. Inoltre sono continue le richieste di ripristino dell'asfalto a seguito degli interventi eseguiti, sottolinea. Ribadendo, poi, che i cittadini auspicano interventi risolutivi e più celeri.

Intanto ieri Acea Ato 5 ha informato il Comune di Cassino che a causa di un intervento improvviso a Cervaro si è verificata una sospensione del flusso idrico anche in alcune zone cassinati come San Cesareo, Valle del Garigliano, Valle Moscosa, via Appia Nuova, Selvone, parte dei Panaccioni, via Magnavacca e altre zone limitrofe. Mentre lo stesso a Cervaro avrebbe comportato una riduzione o sospensione in zona Porchio, Macerine, Mastrazze, via Casilina sud. Ma anche in alcune aree di San Vittore e Pignataro. Per lavori già programmati, domani dalle 8 alle 14 rubinetti a secco a Cervaro in via Belvedere, Foresta, via Fontana dei Banditi, Capocroce, Calcare, Fontanone e zone limitrofe. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata.