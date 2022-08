Tutto rinviato. Il consiglio comunale sul termovalorizzatore di San Vittore del Lazio, richiesto a gran voce dall'opposizione, non si é celebrato per mancanza del numero legale.

Non sono mancate le bagarre alla fine della conta dei presenti: "Ancora una volta dobbiamo rimandare una discussione così importante", ha detto infuriato il consigliere Franco Evangelista puntando il dito contro la maggioranza (presente con 4 consiglieri). Tra gli assenti, anche il sindaco Enzo Salera.