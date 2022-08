È uscita di casa intorno alle 18 di lunedì. Ha detto ai familiari che sarebbe andata a raccogliere dei fiori particolari. Ma in quella abitazione di famiglia ad Alvito, dove spesso tornava anche per le vacanze estive, non ha più fatto ritorno.

Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato intorno all'una di notte e poi recuperato dopo un paio di ore in un dirupo. Paola Spalvieri, 56 anni, di Roma, è stata trovata senza vita al di sotto di piazza della Vittoria ad Alvito. Stando a una prima ricostruzione sarebbe scivolata facendo un volo di circa 40 metri. Da un primo esame esterno sarebbe stata riscontrata una ferita anomala alla testa. Ma sarà l'autopsia a chiarire ogni dubbio. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

A lanciare l'allarme uno dei familiari. Non vedendola rientrare per l'ora di cena ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai militari, gli uomini del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di Cassino, i vigili del fuoco, il 118 e tanti volontari. L'area comunale dove è avvenuta la tragedia era interdetta al pubblico. Ora è stata posta sotto sequestro dagli investigatori. Davanti ai sigilli ieri mattina c'erano anche il sindaco, con tecnici e alcuni assessori e alla presenza dell'avvocato Nicola Ottaviani, per effettuare un sopralluogo.

Le ricerche

Alle 21 è stato lanciato l'allarme. I familiari l'aspettavano per cena, ma Paola non è più tornata. Vista l'ora e il telefono che squillava a vuoto si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Era uscita nel tardo pomeriggio, dopo l'acquazzone che si era abbattuto anche nella Valle di Comino. Quando ha visto il cielo riaprirsi è uscita di casa, sembrerebbe per cercare dei fiori, la sua grande passione. Ma per cena non è tornata. In serata è stata subito attivata, dunque, la macchina dei soccorsi. Sul posto per le ricerche i carabinieri, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e diversi volontari. Sembrerebbe che già il giorno prima la donna avesse raggiunto la zona in cerca di alcuni fiori particolari. Le ricerche si sono concentrate principalmente in quell'area, sotto piazza della Vittoria.

Gli uomini del soccorso alpino hanno fatto una calata di 40 metri sotto la piazza del comune. Proprio alla prima calata, dopo la mezzanotte, hanno individuato il corpo senza vita della cinquantaseienne. In ausilio i vigili del fuoco. Il recupero è durato diverse ore. La zona era molto impervia, piena di rovi e sterpaglie. Il recupero è stato effettuato grazie ai tecnici del soccorso alpino, che hanno proceduto al recupero della salma e a calare un carabiniere forestale per gli accertamenti del caso. Dopo il recupero la salma è stata trasportata dalle onoranze funebri Polselli di Sora nell'obitorio dell'ospedale "Santissima Trinità" a disposizione dell'autorità giudiziaria. Aperto un fascicolo e disposta l'autopsia per fare luce sull'accaduto e per accertare se la ferita riscontrata sulla testa sia compatibile o meno con la caduta.