Nell'ultimo periodo il picco della settimana è il martedì. E ieri, con i 422 casi registrati, è il minimo dai 255 di martedì 14 giugno. Anche questo un ulteriore segnale di una curva che ha virato verso il basso. Per il resto, il bollettino di ieri riporta un nuovo decesso, 1.036 negativizzati e 53 ricoverati (ancora in calo). Il tasso di positività si rialza al 21,68% mentre l'incidenza per 100.000 abitanti si mantiene sono quota 500 per il quarto giorno di fila.

La giornata

Cassino con 43 contagiati è il centro con il maggior incremento giornaliero. Seguono Frosinone con 32, Ceccano, Ferentino e Veroli con 24, Alatri con 19, Anagni e Boville Ernica con 14, Ceprano, Fiuggi e Pofi con 12, Cervaro e Monte San Giovanni Campano con 10. Sotto la doppia cifra Pontecorvo a 9, Arpino, Roccasecca e Sora a 8, Ripi a 7, Vico nel Lazio a 6, Castro dei Volsci, Isola del Liri, Paliano, Sant'Elia Fiumerapido e Trivigliano a 5, Amaseno, Aquino, Ausonia, Fontana Liri, Morolo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna e Strangolagalli a 4, Castelliri, Colle San Magno, Falvaterra, Picinisco, Piglio, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano a 3, Arnara, Atina, Casalvieri, Giuliano di Roma, Patrica, Pescosolido, Pico, Santopadre, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vicalvi e Villa Latina a 2, Acuto, Belmonte Castello, Broccostella, Castelnuovo Parano, Collepardo, Esperia, Gallinaro, Pastena, San Biagio Saracinisco, San Vittore del Lazio, Settefrati, Terelle e Torre Cajetani a 1.

Il decesso

Nel bollettino viene segnalato il decesso di una donna di 91 anni di Veroli. È la prima vittima della settimana e la quinta del mese di agosto.

L'andamento

Negli ultimi sette giorni si contano 2.106 a 300,86 di media. Parametrato su sette giorni non si avevano così pochi contagiati dal periodo 15-21 giugno. L'impennata registrata a luglio è stata praticamente azzerata con il drastico calo delle ultime settimane. Infatti, rispetto a una settimana fa (2.787 casi) si registra una contrazione del 24,43%, mentre a quattordici giorni (4.226) la flessione è del 50,16%. Nel confronto con il periodo 13-19 luglio (5.552) la discesa è del 62,06%. Andando ancora più a ritroso dal 12 luglio (5.835) la diminuzione è del 63,90%. Dal 5 luglio, infine, la contrazione è del 57,21%.

Ad agosto si contano già 2.783 positivi alla media di 309,22 al giorno. Va decisamente meglio rispetto a luglio, chiuso con un totale di 21.930 e a una media di 690,09. Dall'inizio del mese si hanno 256 casi a Frosinone, 204 a Cassino, 174 ad Alatri, 172 a Ceccano, 159 a Veroli, 153 a Ferentino, 133 ad Anagni, 75 a Ceprano, 70 a Sora, 54 a Isola del Liri, 53 a Boville Ernica e 50 a Roccasecca.

I ricoverati e i guariti

I ricoverati scendono ancora e calano a 53 dai 55 del giorno prima. Viene pareggiato così il minimo dell'ultimo periodo che risaliva al 13 luglio. Da allora in poi c'era stata una progressiva ripresa del numero di ricoverati fino a raggiungere il massimo di 88 il 21 luglio.

Come ogni martedì il dato dei guariti risente del fine settimana e schizza a 1.036, il massimo dopo i 1.103 di martedì 2 agosto. Nella passata settimana, peraltro, con 4.612 negativizzati si era registrata una contrazione dal dato delle due settimane precedenti chiuse rispettivamente a 5.823 e 5.829.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni scende a 441,51. Si tratta del nuovo minimo dai 431,24 del 21 giugno. E risale a quel periodo l'ultima volta che l'incidenza era rimasta sotto quota 500, cosa che ora si ripete dallo scorso sabato. Martedì scorso l'incidenza era ancora a 584,28 e quello prima ancora a 885,95. L'ultima volta, invece, che l'incidenza è stata sopra i mille è stato il 23 luglio con 1.019,29.

Il tasso di positività continua ad avere alti e bassi. Ieri era al 21,68% dal 10,74% di lunedì. La scorsa settimana ha subito un rialzo del tasso medio dal 16,71% del periodo 25-31 luglio al 17,87% della scorsa settimana.

I tamponi

Lieve recupero dei tamponi con 1.946 ma si mantengono sotto quota 2.000 ormai dal 3 agosto. A dimostrazione che la discesa dei contagiati incide pure sul numero dei test eseguiti.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 23.395 tamponi, si registrano 3.333 nuovi casi positivi (+1.999 in 24 ore), con 10 decessi (+2). Ci sono 909 ricoverati (-41), 58 nelle terapie intensive (+1) e 8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%.