Bomba d'acqua e forti raffiche di vento nel Cassinate. Danni maggiori a Cervaro con rami su sede stradale e danni anche in abitazioni private. Ma qualched isagio si è registrato anche a Cassino e a Pontecorvo una casa allagata, con l'intervento anche della protezione civile della città fluviale.

I danni più importanti, però, si sono registrati in via Tre Ponti a Foresta, Cervaro, con la strada interdetta e l'intervento dei vigili del fuoco. "Alberi pericolanti, che si sono piegati sui pali dell'elettricità. Strade bloccate. Per fortuna oggi non è stato ferito nessuno, ma serve manutenzione e il pericolo resta sotto gli occhi di tutti. Da tempo lo diciamo, ora lo ribadiamo con forza... Servono interventi urgenti" affermano dal comitato "Foresta in Comune".