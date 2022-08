Se agosto diventa il mese più piovoso dell'anno nel 2022 un problema ci sarà. I cambiamenti climatici sono sempre più al centro del dibattito, ecco allora che, nell'ambito delle classifiche che compongono il dossier sulla Qualità della vita, il Sole 24 Ore pubblica un aggiornamento.

Il quotidiano economico ha diffuso ieri il nuovo rapporto relativo all'indice del clima. La provincia di Frosinone si piazza nella parte destra della classifica, alla sessantesima posizione su 107 province italiane. Secondo tale analisi, il clima è migliore nelle località marine: primo posto per Imperia, seconda Bari, terza Pescara, poi Barletta-Andria-Trani e Livorno. In coda Belluno, ultima, dietro anche a Pavia, Alessandria, Cremona e Lodi.

La classifica finale è composta da dieci voci differenti che dovrebbero fornire un parametro sullo stato di salute climatica delle 107 province italiane. Un primo indicatore è rappresentato dal soleggiamento. La provincia di Frosinone, in questo caso, si posiziona al 32esimo posto. In testa ci sono le province siciliane e calabresi (Agrigento su tutte). Per l'indice di calore, che misura le giornate con una temperatura percepita oltre i 30 gradi, Frosinone è 52esima (Enna, Potenza e Varese le prime). Per ondate di calore (Liguria in testa) la Ciociaria scivola alla 69esima posizione. Per gli eventi estremi (giornate con accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri) Frosinone è 39esima (L'Aquila, Aosta e Potenza le prime).

Frosinone soffre di mancanza di ventilazione, lo vediamo con le polveri sottili e lo conferma la classifica del Sole 24 Ore che mette Frosinone al 102esimo posto, poco prima delle ultime (Bolzano, Trento e Sondrio). Va un po' meglio per umidità relativa con la Ciociaria che risale fino alla 59esima piazza. Tornando al vento, per le raffiche Frosinone è settima (Bolzano, Belluno e Vicenza le migliori). Per le piogge (giorni con accumuli superiori ai 2 millimetri) si retrocede fino alla 91esima posizione. E il dato di quest'anno con i mesi invernali poco piovosi e un agosto da record lo conferma. Per la nebbia Frosinone è settantesima (Aosta, Trento e Sondrio le primatiste), mentre per i giorni freddi la Ciociaria è al 43esimo posto.

A livello regionale, Roma è la migliore, 22esima in Italia, poi Latina 39esima, Viterbo 47esdiam e Rieti 71esima.