Piange tutta la Valle dei Santi. La morte, sopraggiunta improvvisa ieri pomeriggio, di Pompeo Terrezza all'età di cinquantaquattro anni ha lasciato tutti attoniti. Il luogotenente dell'Esercito in servizio presso l'80° Reggimento "Roma" di Cassino, presidente per la Provincia di Frosinone dell'associazione nazionale Combattenti e Reduci di guerra, era al lavoro quando è stato colpito da un malore. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, inutile la corsa in ospedale. Giunto al Santa Scolastica è morto poco dopo. «L'Esercito Italiano è in lutto. Alla moglie Anna e alle figlie, a tutta la famiglia, giungano i sentimenti di affetto e vicinanza più profondi, per un grande uomo che lascia un segno indelebile nel cuore di amici e conoscenti. Riposa in pace Pompeo» il commosso ricordo di don Lorenzo Vallone.

Pompeo Terrezza era impegnato in prima linea da anni nella riscoperta e nella valorizzazione della storia non solo di San Giorgio a Liri e ma di tutta la Valle dei Santi, punto di riferimento insostituibile per le associazioni di combattenti e reduci e per i sindaci. Tutti ieri si sono fermati di fronte alla tragedia. Sconvolto il sindaco di San Giorgio Francesco Lavalle: «Una brutta notizia che ha colpito la nostra comunità. Lo conoscevo da sempre e soprattutto in questi anni di amministrazione mi ha insegnato tanto, collaboratore sincero nelle cerimonie istituzionali, amante della storia e profondo conoscitore degli eventi bellici che hanno interessato il nostro territorio.

L'ultima collaborazione con lui e l'Ancr, giovedì scorso, per commemorare l'anniversario della morte dell'appuntato scelto Santoro: abbiamo sfilato fianco a fianco, e lui orgoglioso portava il gonfalone del nostro comune. Tanti i progetti ancora da realizzare insieme e che prometto porterò a termine. Un abbraccio caloroso alla famiglia, ai genitori ai quali mi lega un rapporto d'affetto, alla moglie, ma soprattutto alle figlie che hanno perso un padre affettuoso e amorevole, da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale».

A Coreno l'associazione "Korinem", insieme a "Strategie comuni", gli ha dedicato ieri sera l'ultima data della rassegna "Guerra in casa" per la quale Terrezza si era speso moltissimo. La veglia funebre è stata allestita presso l'obitorio dell'ospedale di Cassino: i funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa Madre di Cassino.