I familiari l'aspettavano per cena ma a casa non ha più fatto ritorno. Era uscita di casa dopo le 18. Preoccupati hanno contattato le forze dell'ordine. Sono state avviate subito le ricerche durato fino a notte inoltrata. Proprio questa notte il drammatico epilogo. In un dirupo, sotto piazza della Vittoria ad Alvito, è stato recuperato il corpo senza vita della cinquantaseienne. La donna viveva a Roma ma era originaria di Alvito. Era tornata per le vacanze. Sembrerebbe che fosse uscita per raccogliere fiori quando è finita sotto una scarpata. Sul posto sono intervenuti i militari, il Cai, i vigili del fuoco, il personale medico, la protezione civile e diversi volontari. Stanotte il recupero del corpo senza vita della cinquantaseienne. La salma dopo essere stata recuperata è stata trasportata dalle onoranze funebri Polsinelli di Sora nell'obitorio dell'ospedale Santissima Trinità.

In segno di lutto saranno annullati tutti gli eventi estivi in programma per oggi e stasera ad Alvito.