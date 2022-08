Mezzo milione di euro. A tanto ammonta la spesa prevista per fare della biblioteca comunale un luogo facilmente accessibile a tutti. Anche a chi è costretto a spostarsi su una sedia a rotelle o ha difficoltà di deambulazione e a chi convive con deficit sensoriali.

Il progetto è ambizioso ma concreto. L'elaborato è stato predisposto dal responsabile dell'area tecnica del Comune, l'architetto Frank Ruggiero. È denominato "Lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione di barriere architettoniche fisiche, sensoriali e cognitive della biblioteca comunale". Si propone di trasformare attraverso un profondo restyling e la dotazione di nuove apparecchiature la biblioteca intitolata al pedagogista ceccanese Filippo Maria De Sancits.

Giovedì scorso la giunta del sindaco Caligiore si è riunita per esaminare il progetto e la relativa richiesta di finanziamento. L'obiettivo è quello di sfruttare una misura del Pnrr, quella destinata appunto alla rimozione delle barriere architettoniche nelle biblioteche non statali (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2). Con il voto unanime di sindaco e assessori, la giunta ha approvato la richiesta di finanziamento da inoltrare per partecipare al bando. Il faldone comprende la relazione tecnico-illustrativa, quella tecnico-specialistica, l'elaborato grafico, il computo metrico estimativo, il quadro tecnico economico, il cronoprogramma dei lavori, il disciplinare tecnico descrittivo, la documentazione fotografica e il piano di attività di gestione della biblioteca.

L'importo totale dell'operazione è di 499.251 euro, di cui 336.000 per i lavori. La giunta ha inoltre deciso di nominare responsabile unico del procedimento l'architetto Ruggiero e, in caso di finanziamento, di inserire l'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024.