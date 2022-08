Precipita con l'auto per oltre trenta metri nel burrone, lungo uno dei tornanti che conducono alla splendida abbazia benedettina di Montecassino. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Una sessantenne della città martire, per cause ancora al vaglio della polizia del Commissariato di Cassino, ha perso il controllo della sua utilitaria finendo nel burrone dopo un volo spaventoso. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il muretto a bordo strada rotto, immaginando il peggio. Così si è avvicinato e ha udito la voce della donna che chiedeva aiuto, facendo scattare l'allarme.

Immediato l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco, della polizia del Commissariato della città martire e dei militari dell'Arma della Compagnia di Cassino: in pochi minuti tutti i soccorritori erano in azione. Inviata ma anche un'auto medica, purtroppo in panne su uno dei primi tornanti: un altro passante avrebbe quindi fatto salire i medici in auto, permettendo a tutto il personale di intervenire con prontezza.

La donna vigile e cosciente ha ringraziato i soccorritori, è stata caricata su una barella e trasportata a spalla fino a raggiungere la strada, per essere poi trasferita in ambulanza al Santa Scolastica per gli accertamenti medici del caso. Le sue condizioni non sono apparse per fortuna gravi: davvero miracolata. Le operazioni di recupero della vettura e quelle di messa in sicurezza sono andate avanti fino a sera. Forte la paura nei momenti concitati dell'eroico salvataggio. A evitare che la vettura potesse schiantarsi proprio la fitta vegetazione. La sinergia perfetta dei soccorritori ha fatto il resto. La dinamica resta al vaglio degli agenti coordinati dal vice questore Salerno.