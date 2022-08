Sono 24 le persone svanite nel nulla in Ciociaria. Nel report del primo semestre 2022 (1° gennaio-30 giugno 2022) del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, un capitolo è dedicato alle denunce di scomparsa nelle province italiane. In provincia di Frosinone risultano presentate 46 denunce. 22 le persone ritrovate e 24 quelle ancora da ritrovare per un 52,17%.

In Italia le denunce di scomparse sono state 9.599 con 5.024 persone ritrovate e 4.575 ancora da ritrovare. La maggior parte delle denunce arriva dalle province di Trapani (711 e 579 da ritrovare), Milano (513 e 156 da ritrovare), Agrigento (450 e 354 da ritrovare), Roma (440 e 112 da ritrovare), Napoli (310 e 96 da ritrovare), Palermo (308 e 209 da ritrovare), Torino (293 e 92 da ritrovare), Catania (271 e 165 da ritrovare), Genova (207 e 107 da ritrovare) e Messina (206 e 169 da ritrovare). Nel resto del Lazio a Latina sono 69 le denunce di scomparsa e 36 le persone da ritrovare, a Rieti sono 8 con 2 da ritrovare e a Viterbo sono 24 e 7 da ritrovare.

Nel Lazio, nel primo semestre 2022 sono state presentate 587 denunce di scomparsa contro le 629 del secondo semestre 2021 e le 543 del primo semestre 2021. Di queste ne sono state ritrovate 406 (nel 2022), 463 (fine 2021) e 412 (inizio 2021) con, rispettivamente, 2, 11 e 9 decessi e 181, 286 e 175 persone ancora da ritrovare. Nel primo semestre 2022, nel Lazio sono scomparsi 349 italiani (di cui 63 da ritrovare e 2 deceduti) e 238 stranieri (di cui 118 da ritrovare, senza vittime).

Volendo avere un paragone, con numeri più datati nel tempo, a partire dal 1 gennaio 1974 e fino al 2012, in provincia di Frosinone erano sparite 959 persone. Di queste 591 sono state ritrovate dopo la denuncia di scomparsa, mentre, all'epoca, risultavano ancora da trovare 368. Nel 2012, tra tutte le province italiane quella ciociara era quindicesima per numero di persone ancora da ricercare.

Al 30 giugno 2022, in Italia, rispetto al dato censito al 31 dicembre 2021, si registra «un incremento di 9.599 denunce di scomparsa, di 5.024 ritrovamenti, e di 4.575 denunce ancora attive», si legge nella relazione.

I due terzi delle denunce di scomparsa per un totale di 6.312 denunce, interessano minori. Quindi, i maggiorenni fino a 64 anni, rappresentano poco meno del 30%, mentre gli over 65 sono appena il 4,62%. Tre su quattro sono uomini.