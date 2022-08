Era dal 13 al 19 di giugno che i contagi settimanali non erano tanto bassi. Nonostante il rialzo giornaliero, da 261 a 307 in 24 ore, il secondo in tre giorni, da lunedì a ieri ci sono stati 2.319 positivi a 331,29 di media. Rispetto alla precedente settimana la diminuzione si attesta sui cento casi giornalieri (da 432,71) con l'incidenza che scivola ulteriormente a 486,16, mentre il tasso di positività subisce un leggero rialzo, al 17,34% con chiusura settimanale a 17,87%. Si ha un netto calo del numero dei ricoverati, ora 58, mentre non si registrano decessi (quattro quelli della settimana).

La giornata

Sono 28 i nuovi casi per Frosinone che registra il maggior incremento giornaliero (sabato erano 35), poi Anagni 24, Veroli 23, Alatri 22, Ceccano 18, Cassino 15, Ferentino 14, Monte San Giovanni Campano 10. Sotto la doppia cifra Arpino e Pontecorvo 9, Boville Ernica 8, Sora 7, Arce 6, Ceprano, Cervaro, Isola del Liri e Paliano 5, Arnara, Piedimonte San Germano e Vicalvi 4, Amaseno, Atina, Falvaterra, Fiuggi, Fontana Liri, Morolo, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Roccasecca, San Donato val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Trivigliano e Vico nel Lazio 3, Ausonia, Castelliri, Castro dei Volsci, Patrica, Ripi, San Giorgio a Liri, Strangolagalli, Terelle e Villa Latina 2, Acuto, Aquino, Broccostella, Castrocielo, Colfelice, Coreno Ausonio, Giuliano di Roma, Guarcino, Pastena, Pescosolido, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico, Settefrati, Sgurgola, Vallecorsa, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano 1.

I decessi

La settimana si chiude senza decessi, con un totale di quattro vittime da lunedì. Rispetto alla settimana precedente si registra un miglioramento, dato che erano state 9 in precedenza. Quattro anche i morti di agosto.

L'andamento

Il trend manifestatosi nelle ultime settimane si conferma: 2.319 i contagiati da lunedì a 331,29 di media. La precedente ne aveva avuti 3.029 a 432,71 per cui la flessione è del 23,44%. Rispetto a quattordici giorni fa (4.636 e 662,29) la contrazione è del 49,97%. A ventuno giorni (5.732 e 818,86) la differenza è di-59,54%. Questo invece l'andamento registrato dalla settimana a cavallo tra fine giugno e inizio luglio, da quando cioè c'è stata la nuova escalation, a salire: più 59,99%, più 28,91%, meno 0,03%, meno 19,12%, meno 34,66% e meno 23,44%. Si ritorna ai livelli della settimana 13-19 giugno, archiviata con 1.719 contagiati a 245,57 di media, il minimo dell'ultimo periodo. Ad agosto - e di conseguenza nella settimana appena conclusa - Frosinone registra 221 contagi, Cassino 158, Alatri 154, Ceccano 147, Veroli 135, Ferentino 129, Anagni 117, Ceprano 63, Sora 61, Monte San Giovanni Campano 59, Isola del Liri 48 e Roccasecca 42 tra i centri con almeno 40 casi. Rispetto ai primi sette giorni di luglio (5.584 a 797,71 di media), agosto cala del 58,47%.

Gli indicatori

Si attesta a 486,16 l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, in leggero calo dal 499,37 di sabato, secondo giorno di fila sotto quota 500. Per trovare un valore simile all'a ttuale occorre tornare al 22 giugno con 469,39. Del resto, quei giorni sono stati gli ultimi, da un mese a questa parte, a restare sotto la soglia dei 500. Il tasso di positività continua la sua oscillazione, ieri era al 17,34% in rialzo dal 14,37% del bollettino precedente. La settimana si conclude con una media del 17,87% in risalita dal 16,71% dei sette giorni precedenti, ma anche in diminuzione rispetto al 21,55% avuto tra il 18 e il 24 giugno.

I ricoverati e i guariti

Si abbassa nettamente la quota dei pazienti ricoverati per Covid. In una sola giornata sono passati da 65 a 58, il minimo dall'inizio del mese, ma anche la cifra più bassa dopo i 53 del 13 luglio. Da allora, infatti, il dato è variato tra i 74 e gli 88. Sono 693 i negativizzati di giornata il che porta il totale settimanale a 4.612, in calo rispetto ai 5.823 e 5.829 delle due precedenti settimane.

I tamponi

Con la riduzione dei nuovi positivi, scendono anche i tamponi analizzati. La settimana va agli archivi con altri 1.770, quarto giorno di fila sotto 2.000, per un totale di 12.771 da lunedì, in discesa dai 17.492 del periodo precedente.