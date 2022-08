È davvero un'occasione da non perdere. Una serata magica che continua a emozione come fosse la prima edizione. Si tratta del XXVII Festival Internazionale Severino Gazzelloni che presenta il suo concerto di Gala, stasera alle 20.30, nella splendida cornice di via Roma: un concerto che racchiude gli intenti di una programmazione attenta e scrupolosa, che evidenzia il grande spessore artistico senza tralasciare gli obiettivi di valorizzazione del territorio e della creatività emergente.

L'omaggio

L'evento si aprirà con la deposizione della corona al busto del Maestro Severino Gazzelloni, accompagnata dal maestro Matteo Spacagna, giovane flautista vincitore del Concorso Musicale Terra di Severino.

La musica

La serata entrerà nel vivo con l'esecuzione di una delle più belle opere del melodramma verdiano: "La Traviata" in versione completa eseguita dall'Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic diretta dal Maestro Leonardo Quadrini ed il coro Lirico di Bitonto che farà da supporto ad un cast artistico composto da interpreti di grande talento.

L'ospite più atteso

Ospite d'onore della serata il Maestro Peppe Vessicchio che ritirerà il premio alla carriera dedicatogli dall'Amministrazione Comunale e dalla Direzione Artistica del Festival.