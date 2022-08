Il neo commissario Sonia Ricci si insedia ai Consorzi di Bonifica del frusinate. Alla presenza del funzionario regionale dell'assessorato all'agricoltura, Antonio Luigi Maietti, Sonia Ricci ha voluto incontrare i direttori Aurelio Tagliaboschi (Conca di Sora e Sud Anagni) e Remo Marandola (Valle del Liri) per un primo incontro di pianificazione delle priorità da affrontare oltre che per un opportuno scambio di opinioni circa lo stato dell'arte delle varie attività in essere.

Insieme al neo commissario anche Stefania Ruffo, commissaria uscente e funzionaria regionale, che, espletate le pratiche relative al passaggio di consegne, ha avuto modo di dialogare a lungo circa i progetti e gli obiettivi raggiunti e da conseguire. Presente il direttore di Anbi Lazio Andrea Renna.

«Il primo approccio è stato molto positivo - ha commentato Sonia Ricci - il momento non è certamente dei più semplici per la siccità, che non ha risparmiato il territorio della Ciociaria, e per la manutenzioni del territorio che stiamo garantendo con la consueta professionalità ed attenzione. Nei prossimi giorni metteremo in agenda le prime riunioni con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, di quelle sindacali e con i sindaci del territorio per dare forza allo schema che sappia mirare alla massima e più sana e corretta concertazione. Insieme dobbiamo lavorare per dare risposte alle imprese consorziate e ai cittadini raccontando ancora meglio per quanto possibile le nostre attività su un perimetro delicato ed importante».

Un ringraziamento Sonia Ricci ha voluto riservarlo in modo particolare a Stefania Ruffo per quanto portato avanti e per gli obiettivi conseguiti. «La presenza del funzionario regionale Maietti - ha concluso - dimostra la vicinanza della Regione che sono certa si renderà sempre più disponibile per affrontare al meglio le problematiche legate alle nostre attività anche con il supporto di Anbi Lazio e del direttore Renna che è sempre presente ed attivo per dare seguito ai propositi dell'associazione ad ogni livello».