Alcune strade, agli Altipiani di Arcinazzo, sono ridotte a veri e propri tratturi. Questo è quanto denuncia un proprietario, ma non residente, di un'abitazione in quella che è, da sempre, definita per la sua particolare conformità paesaggistica la "piccola Svizzera". Si parla di via degli Abeti, a ridosso del centro, nel territorio del comune di Trevi nel Lazio, ridotta ormai a un ammasso di buche alcune anche profonde che rischiano di creare problemi ai pedoni e alle automobili.

Dopo il lungo periodo della pandemia il più famoso altipiano del Lazio è tornato a risplendere come i vecchi tempi quando case, ville alberghi (Cristallo e Caminetto), ristoranti e birrerie come la famosa "Snoopy", la rinomata discoteca "Papillon" erano sempre pieni di gente che rendevano un luogo ambito da tutti. Oggi di quel periodo e di quelle attività è rimasto ben poco: troppo avanti con le idee in quel periodo o troppo indietro oggi? O è cambiata la società? Almeno per l'ordinaria amministrazione, però, dovrebbe bastare poco. Naturalmente i cittadini chiedono interventi per migliorare la viabilità.