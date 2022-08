Cade rovinosamente a terra, anziano elitrasportato a Roma. L'incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri. Un uomo di 80 anni, residente nella città termale in via Vallicelle a Fiuggi fonte, per cause ancora da appurare mentre si accingeva ad effettuare alcuni lavori all'interno della propria abitazione è caduto da una scala, riportando gravi ferite a un braccio tanto che è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza.

Sul posto si sono recati alcuni vicini di casa e la richiesta di aiuto è partita immediatamente. Nel luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i quali una volta resisi conto della problematica e considerando l'età dell'uomo, hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale. L'uomo infatti è stato trasportato in eliambulanza in un nosocomio della capitale. Dalle prime notizie trapelate le condizioni dell'ottantenne non sarebbero gravi, l'uomo non è in pericolo di vita. Per lui una seria ferita a un braccio che ha richiesto il ricovero in ospedale, tenuto anche conto dell'età dell'uomo.

La situazione, è ovvio, ha destato molta preoccupazione, l'uomo è molto conosciuto e apprezzato in città.

L'eliambulanza utilizzata per il viaggio verso Roma è atterrata in un terreno vicino all'abitazione dell'anziano, alla vista di tante persone che si sono agitate e subito si sono informate di quanto avvenuto. La notizia dell'incidente domestico ha fatto subito il giro della città.