Crescono, per la prima volta in settimana, i contagiati, da 322 a 340, ma il trend, rispetto alla precedente settimana, conferma la discesa. L'incidenza per 100.000 abitanti diminuisce a 526,21, mentre il tasso di positività si rialza leggermente a 18,58%. Si contano 575 negativizzati, 76 ricoverati, in crescita, e nessun decesso.

La giornata

Cassino si conferma per il secondo giorno di fila il centro con più positivi con 30 (dai 35 del giorno prima). A scendere Alatri a 29, Ceccano a 22, Frosinone a 20, Anagni e Ferentino a 14, Monte San Giovanni Campano e Veroli a 12, Isola del Liri a 9, Torrice a 8, Amaseno e Pontecorvo a 7, Boville Ernica, Castro die Volsci, Pofi, Ripi, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Sora e Supino a 6, Cervaro, Sgurgola e Strangolagalli a 5, Arce, Arnara, Morolo e Vico nel Lazio a 4, Aquino, Arpino, Casalattico, Ceprano, Colfelice, Paliano, Pastena, Piglio, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico e Villa Latina a 3, Filettino, Fiuggi, Patrica, Piedimonte San Germano, San Giorgio a Liri, Serrone e Torre Cajetani a 2, Acuto, Alvito, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pescosolido, Picinisco, Pico, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, Sant'Andrea del Garigliano, Santopadre, Terelle, Trivigliano, Vallecorsa, Vicalvi e Villa Santa Lucia a 1.

Il trend

Da lunedì raggiunti i 1.751 nuovi positivi a 350,20 di media giornaliera. Si va verso il quarto ribasso settimanale di fila. Negli ultimi sette giorni si contano 2.510 casi a 358,57 di media. Rispetto al periodo precedente (3.425 e 489,29) si nota una riduzione del 26,71%. A quattordici giorni (5.002 e 714,57) la flessione è del 49,82%. Dal 15 luglio (5.774 e 824,86) la contrazione raggiunge il 56,52%. I primi cinque giorni di agosto registrano 1.751 nuove diagnosi contro le 3.670 dell'inizio di luglio (di cui 1.268 solo il 5 luglio). La differenza tra i due mesi è di meno 52,28%.

Gli indicatori

Per la quarta volta di fila nella settimana l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale resta sotto i 600 e si posiziona a 526,21. Per trovare un dato più basso occorre andare fino al 494,76 del 23 giugno. Una settimana fa, l'incidenza era ancora a 718,03, mentre due settimane fa era ancora superiore a mille con 1.048,64. Il tasso di positività cresce di mezzo punto e tocca il 18,58%, in linea con il dato medio settimanale di 18,67%.

I ricoverati e i guariti

Il numero dei ricoverati segna una ripresa, da 74 a 76 in 24 ore. Sono valori che, ormai, si ripetono dalla metà di luglio. Resta ancora lontano il dato di 53 ricoverati del 13 luglio. I negativizzati aumentano di altre 575 unità, portando il dato da lunedì a 3.214, in linea con la cifra della scorsa settimana, che, sempre al venerdì, era di 3.288.

I tamponi

Per il secondo giorno consecutivo il numero dei tamponi analizzati resta sotto quota 2.000. E anche questo è un segno considerato che la circostanza non si ripeteva dal 25 e 26 giugno.

Il monitoraggio dell'Iss

La cabina di regia ha diffuso i nuovi dati sull'evoluzione della pandemia in Italia. Questi i risultati principali del monitoraggio: l'incidenza settimanale diminuisce da 727 (22/07/2022 -28/07/2022) ogni 100.000 abitanti a 533 (29/07/2022 -04/08/2022). Nel periodo 13-26 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,82-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt 0,82 (0,80-0,84) al 26/07/2022 contro Rt 0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 agosto) contro il 4,1% (al 28 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% (al 4 agosto) contro 17% (al 28 luglio). Stabile la percentuale di casi scoperti con il tracciamento, in lieve aumento quelli rilevati dalla comparsa dei sintomi e in leggera diminuzione i casi diagnosticati con lo screening.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 18.055 tamponi, ieri si sono registrati 3.221 nuovi casi positivi (-340 rispetto a giovedì), con 7 decessi (come giovedì). Ci sono 975 ricoverati (-54), di cui 55 in terapia intensiva (-3) e 6.462 nuovi guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,8%.