Tre case, in totale sei piani, stanze a soqquadro. Il tutto in circa un'ora, dalle 9 alle 10. Il tempo da quando è uscito di casa l'ultimo proprietario e il rientro con tanto di "sorpresa". Armadi e cassetti aperti, vestiti e oggetti a terra, quadri addirittura rotti, materassi alzati. Solo i bagni sono stati "salvati". Una scena che mai dimenticheranno i proprietari di tre abitazioni svaligiate mercoledì mattina in via Aia Cianchetti, a Veroli. I ladri sono entrati in azione in circa un'ora in tre case vicinissime. Portati via soldi e oro. Da una delle case "visitate" sono stati portati via circa tremila euro, oltre a vari oggetti in oro. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che contattare le forze dell'ordine.

La ricostruzione

Quando sono rientrati nelle loro abitazioni hanno subito capito che qualcuno durante la loro assenza gli aveva fatto "visita". Poco spazio all'immaginazione. Le stanze erano tutte a soqquadro, risparmiati solo i bagni. E la loro non era stata l'unica casa svaligiata. Tre raid, tutti nello stesso arco di tempo, stessa mattinata, a venti metri di distanza l'una dall'altra. Tutte composte da due piani.

E i malviventi entrati in azione l'altro ieri mattina in via Aia Cianchetti, hanno scaraventato a terra armadi e cassetti e tutto quello che hanno trovato davanti. Aperti anche i quadri per vedere se nascondevano soldi o oro. A terra anche scatole di medicinali. Anche le camerette di bambini messe sottosopra. A quel punto ai proprietari delle case prese di mira non è restato altro da fare che contattare i carabinieri. I militari sono arrivati subito sul posto per tutti i rilievi di rito e per cercare elementi utili a dare un nome e un volto agli autori.