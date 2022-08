Abusi edilizi, autorizzazioni mancanti e irregolarità sotto la lente. La polizia locale di Aquino continua nell'attività di controllo e prevenzione. E anche in questi mesi estivi mette a segno importanti risultati.

Depositata nei giorni scorsi in procura dagli agenti della Municipale l'informativa su una ristrutturazione di un fabbricato esistente in città ma senza alcun titolo abilitativo, in relazione alle opere in corso. Risultato? Lavori bloccati. E richiesta immediata di ripristinare lo stato dei luoghi. Denunciato a piede libero il proprietario, un quarantenne del posto, per violazione urbanistica, delle norme antisismiche e del vincolo paesaggistico.

Solo qualche giorno prima sempre gli agenti della polizia locale hanno bloccato altri lavori, quelli relativi alla realizzazione di una piscina. In quel caso la zona dove i proprietari avrebbero voluto realizzare la piscina è risultata sottoposta a vincolo archeologico: nessuna possibilità, dunque. Neppure con le autorizzazioni perfettamente in ordine. Stessa prassi: per il proprietario - un trentenne della zona - è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria. Altre situazioni, poi, sono ancora al vaglio degli agenti. Ma non è tutto.

In pieno centro gli agenti hanno affrontato anche un'altra questione: l'apposizione del tutto arbitraria di dissuasori di sosta su una strada comunale da parte di un privato. Il cittadino in questione avrebbe posizionato i paletti utilizzati per evitare la sosta ma senza alcuna autorizzazione, per non far posteggiare altre macchine (oltre alla sua) a pochi metri da casa. Applicato in questo caso dagli agenti l'articolo 21 del Codice della Strada: 868 euro e sanzione accessoria. Controlli della polizia locale a tutto campo.