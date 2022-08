Attivato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale sui tumori cerebrali. Ad annunciarlo è l'Asl di Frosinone. I pazienti avranno a disposizione «tutti i professionisti in grado di stabilire quali e in che tempi sottoporsi a determinate visite specialistiche, guadagnando tempo ed evitando spostamenti - informa l'azienda sanitaria - Tutto ciò grazie all'attivazione, da parte della Asl di Frosinone, di un percorso di cura ad hoc. Il paziente oncologico viene preso in carico e seguito da un gruppo multidisciplinare di esperti dalla diagnosi alla terapia, fino al follow-up. Il gruppo eterogeneo della Asl di Frosinone è composto dai referenti di Neurochirurgia, Anatomia Patologica, Radiologia, Radioterapia, Oncologia, Psichiatria, Lungodegenza Riabilitativa, Riabilitazione post-acuzie, Medici di Medicina Generale, Udi e Uvmd/Adi coordinati dai referenti del Pdta dal dottor Giancarlo D'Andrea e dalla dottoressa Vincenza Maiola e nel ruolo di case manager la dottoressa Stefania De Santis».

Con tale percorso sarà possibile: un controllo Tac a 24 ore dall'intervento ed un appuntamento di controllo RM entro 15 giorni dall'intervento. Una diagnosi anatomo-patologica entro sette giorni dall'intervento. Condividere con il proprio medico la gestione del percorso personalizzato successivo intervento. Una valutazione oncologica e radioterapica entro 10 giorni dall'intervento. «Da adesso tutto il percorso del paziente con tumore cerebrale può svolgersi all'interno del territorio della provincia di Frosinone con livello di assistenza completo e molto elevato», commentano i dottori Maiola e D'Andrea.