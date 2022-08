Viene intercettato a Frosinone, durante un servizio di controllo del territorio, tra le zone di Corso Francia e via Bellini, nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2. È alla guida di un furgone. Gli viene intimato l'alt, scende, ma poi scaraventa i militari a terra, risale sul mezzo e fugge. Viene inseguito esattamente per cinquantuno minuti, tra Frosinone, Supino e Ceccano, imboccando anche contromano strade a senso unico e invadendo la corsia di marcia opposta. A Ceccano, suo paese di residenza, è stato bloccato e arrestato. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale un carrozziere, di 27 anni. Ieri la convalida dell'arresto e il giovane, difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci, è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma dai carabinieri di Ceccano per quattro giorni.

I fatti

Sono circa le due di giovedì quando, stando alle accuse, il ventisettenne alla guida di un furgone viene fermato da una pattuglia di carabinieri nel capoluogo. Lui scende dal mezzo ma quando i militari gli chiedono i documenti li spinge e risale sul furgone e si dà alla fuga. Subito inseguito dagli uomini dell'Arma. Un inseguimento da Frosinone, a velocità sostenuta. Percorrendo anche Supino fino ad arrivare a Ceccano. Creando anche pericolo, in quanto, sempre stando alle accuse, percorre anche strade a senso unico, imboccando contromano, e passando anche dall'altra parte della carreggiata, nel senso opposto di marcia. Il giovane durante il tragitto avrebbe lanciato oggetti, gli investigatori non escludono che possa essersi disfatto di scatole o involucri. Il sospetto è che dovesse consegnare droga o fare acquisti, visto l'atteggiamento poi assunto con tanto di fuga. Il carrozziere è stato bloccato a Ceccano e arrestato per resistenza pluriaggravata e continuata. Ieri la convalida dell'arresto.