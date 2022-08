Il Covid prosegue nella sua discesa, ma per il secondo giorno di fila si registra un morto. I negativizzati sono 660, mentre incidenza per 100.000 abitanti e tasso di positività flettono, così come i ricoveri, arrivati a 74.

La giornata

È Cassino a registrare il maggior incremento giornaliero di positivi con 35 (mercoledì erano 17), poi Frosinone a 32, Ferentino a 21, Veroli a 20, Alatri a 14, Anagni e Ceccano a 13, Ceprano a 12, Pofi a 11, Sora a 10. Sotto la doppia cifra Monte San Giovanni Campano a 8, Amaseno, Cervaro, Isola del Liri e Roccasecca a 6, Fiuggi e Pontecorvo a 5, Boville Ernica, Giuliano di Roma, Morolo, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Sgurgola e Supino a 4, Alvito, Casalvieri, Castrocielo, Colle San Magno Piglio, San Giorgio a Liri, Torre Cajetani e Torrice a 3, Aquino, Arnara, Ausonia, Broccostella, Esperia, Fumone, Gallinaro, Patrica, Pico, Posta Fibreno, Sant'Elia Fiumerapido, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallerotonda e Vicalvi a 1.

La vittima

Un uomo di 92 anni di Pescosolido è la seconda vittima di agosto e, pertanto, della settimana. Dopo tre giorni senza decessi, dunque, se ne sono registrati due in 48 ore.

L'andamento

In questa settimana i contagiati sono 1.411 a una media di 352,75. Si mantiene così il trend come dimostrato dal valore degli ultimi sette giorni, 2.583 a 369 di media. Si ha così un ulteriore calo rispetto al dato del periodo precedente, 3.655 a 5.322,14, per un meno 29,32%. Rispetto al 21 luglio (5.165 i totali e 737,86 la media) la flessione è del 49,99%. Dal 14 luglio, con 5.817 e 831 di media, il dato più alto dell'ultimo periodo, si ha una contrazione ancor più marcata del 55,59%.

Gli indicatori

Che la curva stia virando verso il basso è dimostrato dall'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, in diminuzione in diciassette degli ultimi diciotto bollettini. Anche ieri non ha fatto eccezione: il dato si è portato a 541,51, terza giornata di fila sotto quota 600 come non accadeva da fine giugno. E, infatti, per trovare un valore inferiore agli attuali occorre retrodatare la ricerca al 24 giugno (533,12). Giovedì scorso, tanto da avere un paragone più recente, l'incidenza era a 766,28 e il 21 luglio a 1.082,81.

Il tasso di positività segna il 18,30%, il minimo della settimana per una media del 18,63% al momento superiore al 16,71% con la quale si è chiusa la settimana 25-31 luglio. Nelle cinque precedenti il dato era tra il 21 e il 31%.

I ricoverati e i guariti

Sul fronte dei ricoverati se ne contano 74, ovvero cinque in meno in 24 ore, miglior dato degli ultimi venti giorni. I guariti sono 660 e 2.639 dall'inizio della settimana. La precedente, invece, ne aveva avuti 5.823.

I tamponi

Per la prima volta dal 26 giugno il numero dei tamponi processati scende sotto quota 2.000, a 1.759, il minimo dai 1.573 del 25 giugno. Anche questo un altro segnale della curva che flette.

Il dato regionale

«Continua il rallentamento del numero dei casi su base settimanale che segna un -30% - riferisce la situazione in ambito regionale l'assessore Alessio D'Amato - Cala l'incidenza a 556 per 100 mila abitanti e il valore Rt scende a 0,89». A livello numerico, su un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi (-486 rispetto all'altro ieri), 7 i decessi (-15), 1.029 i ricoverati (invariato), 58 le terapie intensive (-3) e 6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%.