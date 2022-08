I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile il piano superiore del fabbricato di abitazione. il sindaco ha emesso l'ordinanza di inagibilità e inabilità del piano stesso. Nella stessa zona del paese (in particolare tra il bosco comunale e le linee F.S. e Alta velocità) altre abitazioni hanno subito danni al tetto. Danni anche lungo le strade per sradicamento alberi. La Protezione Civile locale (EX Volontari d'Italia) è prontamente intervenuta per rimuovere rami e detriti.