Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio in diversi comuni della Ciociaria. Non è stato risparmiato neppure il capoluogo. Strade allagate, alberi caduti. Un grosso albero è caduto in via America Latina a Frosinone finendo su un'auto. Soccorsi sul posto e strada chiusa. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco impegnati in tanti interventi, prima con gli incendi e poi con il maltempo che ha messo in ginocchio tanto paesi anche della Ciociaria.