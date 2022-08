Sabato prossimo, a Colle Gianturco, con una solenne celebrazione eucaristica si ricorderà la testimonianza di Maria Goretti. La santa bambina, proveniente da Corinaldo nelle Marche, visse dall'ottobre 1896 al febbraio del 1899 nella periferia sud di Paliano proprio in località Colle Gianturco. Presiederà il parroco Antonio Coppola, insieme al vicario parrocchiale Roberto Fella. Si celebrerà proprio accanto alla cascina dove Maria Goretti visse inizialmente insieme alla famiglia dello zio.

Nel corso della celebrazione verrà messa in luce l'importanza della sua permanenza a Paliano. A Colle Gianturco mamma Assunta e papà Luigi le impartirono quei valori di vita cristiana che la piccola seppe far propri fino alla fine. È sempre nelle campagne palianesi che Marietta, come sottolineato da padre Antonio Coppola, conobbe la fede.