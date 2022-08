La nuova frontiera del prestito librario parte da Veroli e dalla sua biblioteca simbolo. È attivo, infatti, il nuovo portale web della biblioteca Giovardiana di Veroli. Attraverso il sito internet, consultabile digitando l'indirizzo https://www.bibliotecagiovardiana.it, sarà possibile affacciarsi all'interno della struttura come da una finestra, per ammirare il ricchissimo tesoro di storia e cultura custodito tra le mura dell'edificio verolano.

È stata completata una fase del più complesso programma di digitalizzazione dei preziosi manoscritti in archivio, per renderli disponibili ad un pubblico vasto e variegato. Non solo studiosi, ma anche appassionati o semplici curiosi, potranno sfogliare virtualmente, e comodamente da casa, testi antichi e rari, senza correre il rischio di esporli all'incuria degli elementi che lentamente, ma inesorabilmente, ne provocano la distruzione.

L'ambizioso progetto "Historia Verulanum": dal manoscritto al racconto di una città" ha previsto, all'interno del portale, la sezione "biblioteca digitale", dove sarà possibile sfogliare, gratuitamente, alcuni volumi e manoscritti che si trovano presso la Giovardiana, l'archivio storico diocesano di Veroli e la biblioteca comunale. Un importante passo in avanti per la conservazione di un patrimonio culturale immenso ma anche per gli studi sul contenuto dei testi scritti, che potranno essere fruibili da un numero amplissimo di utenti contemporaneamente.

I primi testi digitalizzati sono stati scelti tra il materiale più a rischio di deterioramento e tra le testimonianze di archivio relative alla città ernica, come le visite pastorali più antiche e i numerosi volumi inerenti la storia del territorio di Veroli. Il progetto prevede, nel tempo, la creazione di una versione digitalizzata dell'intera raccolta di testi, una vera e propria biblioteca virtuale dal potenziale infinito, e che porrà il patrimonio culturale verolano al centro di ricerche e di studi di alto spessore, consegnandolo all'immortalità.