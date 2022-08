Domani alle 19, presso il piazzale del Lavatoio, si svolgerà la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, che vedrà sfidarsi in campo diversi atleti della Asd "Giovani e Tenaci" di Roma, fra cui il sedicenne bovillense Alessio Zompatori. "Basket in carrozzina 3x3". È questo il nome dell'evento per la promozione dello sport inclusivo, interamente organizzato dal Comune di Boville Ernica. L'iniziativa vede il gratuito patrocinio e la collaborazione del Comitato italiano paralimpico del Lazio, della Fondazione Santa Lucia e della Fipic, Federazione italiana pallacanestro in carrozzina. I partecipanti verranno premiati dall'amministrazione con medaglie e targhe a ricordo dell'evento.

La manifestazione, che ha visto il fattivo coinvolgimento del sindaco Enzo Perciballi, dell'assessore ai servizi sociali Anna Verrelli, del consigliere Elisa Palombi e del delegato allo sport Giacomo Iozzi, conferma l'impegno verso il sociale e i diversamente abili e si svolge in un'area, quella del Lavatoio, in pieno centro storico e a ridosso del parco, ossia un altro spazio pubblico che è stato dedicato all'inclusione e all'integrazione, soprattutto fra il mondo della scuola e quello della disabilità.

«Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione - spiegano Perciballi, Verrelli, Palombi e Iozzi - grazie alla collaborazione della Fipic e al Comitato Italiano Paralimpico del Lazio. Fra gli atleti avremo il sedicenne Alessio Zompatori, nostro concittadino che, nell'ultimo periodo, si è contraddistinto in modo eccellente per la passione con cui pratica questo sport nella Asd Giovani e Tenaci, dimostrando così che nulla è impossibile».