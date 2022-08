Ennesimo schianto in A1, all'altezza di Pontecorvo. Dopo l'incidente dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita tre autotrasporti, poco fa un altro incidente sulle corsie dell'A1. Nell'impatto tra un tir e un'auto sono rimasti feriti un papà e la sua bimba trasferiti a Roma in codice rosso. In base a una prima ricostruzione dei fatti, nell'auto si trovavano madre, padre e due figli. Poi l'impatto con un tir. E la corsa contro il tempo. Sul posto due eliambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia della Sottosezione A1 di Cassino.