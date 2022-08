Il Comune di Pontecorvo continua ad assumere. È quanto ha deciso la giunta comunale nei giorni scorsi proseguendo la propria opera di potenziamento della struttura organizzativa dell'Ente.

Una pianta organica che negli ultimi anni si è fortemente ridimensionata a causa dei pensionamenti che si sono susseguiti cui non sono seguite nuove assunzioni. Proprio questi due fattori hanno messo fortemente in difficoltà la struttura organizzativa dell'Ente che ha visto un ridimensionamento del personale con conseguenti ripercussioni anche nel servizio offerto alla collettività.

Per questo motivo dall'inizio del secondo mandato amministrativo di Anselmo Rotondo si è puntato molto su una politica di reclutamento del personale per riuscire ad arrivare a potenziare i settori che erano maggiormente in difficoltà. Tra questi l'assessore al personale, Michele Sirianni Notaro, si è particolarmente concentrato sulla polizia municipale. Una carenza di vigili urbani che ha generato non poche difficoltà al Comune. Ma nell'ultimo periodo si è proceduto all'assunzione di nuovi vigili e del comandante.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato anche l'avviso per la ricerca di un istruttore direttivo informativo attraverso l'ausilio della mobilità fra enti. Ma il Comune ha deciso di procedere anche con un'altra assunzione. Nei giorni scorsi ha deliberato di avviare le procedure per assumere a tempo indeterminato, attingendo dalle graduatorie di altri enti, di un collaboratore amministrativo, categoria B, part-time 18 ore settimanali.