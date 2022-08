Striscioni, palloncini bianchi, colombe e canzoni per l'addio a Francesco Forleini, originario di Frosinone, il trentacinquenne morto per un malore martedì mentre lavorava in un ingrosso di materiali edili ad Alatri. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Madonna della Neve nel capoluogo. In tanti hanno portato l'ultimo saluto al trentacinquenne molto conosciuto e stimato.