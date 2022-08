Sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicatrice per gli interventi che sono in programma nelle palazzine Ater di località San Francesco di Fuori. Alla consegna erano presenti il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Addesse, l'impresa aggiudicatrice, il geometra Campoli della direzione lavori, l'ingegnere Pacitto, il responsabile del procedimento Grossu, il supporto al Rup Bianchi e il progettista Conflitti.

«Dopo la firma del verbale di consegna - spiega Addesse - adesso il cronoprogramma vedrà l'allestimento del cantiere per fine agosto e da lì a poco partiranno i tanto attesi lavori che riguarderanno i cinque fabbricati situati nel popoloso quartiere Civette. Ricordo che questo intervento rientra nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere" per complessivi 84 alloggi per un finanziamento lavori pari a 2.118.380,401 euro concesso con decreto ministeriale del 13/05/2005. In data 4 novembre 2021 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Costruzioni Edili Baraldini Quirino di Mirandola (Mo).

In sintesi - aggiunge il vice sndaco - i lavori riguarderanno principalmente la sistemazione delle coperture e relative grondaie e cornicioni. Si interverrà anche sulle facciate (frontalini e parapetti), ma soprattutto sull'isolamento termico con l'installazione di caldaiette a condensazione oltre alla sostituzione degli infissi. Ma le buone notizie non finiscono qui. Sono ripresi infatti i lavori in via San Francesco di Fuori per la realizzazione del muro perimetrale adiacente la clinica, intervento propedeutico alla successiva bitumazione della strada».