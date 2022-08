Una bomba d'acqua che ha provocato l'allagamento di intere strade. È quanto accaduto nei giorni scorsi nella città fluviale provocando molte difficoltà. Sul caso è intervenuta il consigliere comunale di minoranza Angela Tribini che ha deciso di presentare un'apposita interrogazione al sindaco Anselmo Rotondo, all'assessore alla manutenzione e viabilità Armando Satini e al responsabile dell'ufficio manutenzione.

Nella nota il consigliere di minoranza evidenzia che a seguito delle forti precipitazioni che si sono registrate nei giorni scorsi si è verificato l'allagamento di piazza Annunziata, via Le Croci, via San Rocco e via Lungoliri Salvatore Spiridigliozzi.

«Numerosi cittadini mi hanno segnalato la presenza sul territorio comunale di tombini e caditoie intasati di terra e rifiuti di ogni genere, in tali condizioni non sono in grado di smaltire le acque piovane - ha affermato il consigliere Tribini - La carenza di interventi di prevenzione determina allagamenti e danneggiamenti e non garantisce la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini. Trattandosi di manutenzione ordinaria attraverso un crono programma preciso e dettagliato si poteva provvedere a tale manutenzione in quanto tali allagamenti si sono verificati anche negli anni precedenti e si poteva risolvere tale criticità».

Per questo motivo il consigliere Tribini chiede al fine di «evitare eventuali responsabilità di attivarsi con urgenza alla manutenzione di pulizia dei tombini, Caditoie e cunette (strade urbane e extraurbane) per prevenire eventuali allagamenti e danneggiamenti garantendo la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini».