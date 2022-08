Giornata nera per gli incendi nel Cassinate e nella Valle dei Santi. Dopo due giorni di fiamme nella zona montuosa di Esperia, in località Polleca - che ha visto l'impegno continuo di vigili del fuoco e pure di un elicottero - nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono stati allertati per un rogo che ha interessato un mezzo pesante in zona "Quinto Ponte". Fumo nero e denso e tanta paura, con il traffico in tilt e la zona chiusa per ore. Sul posto anche la polizia urbana di Cassino.