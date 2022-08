Nata ad Anagni e cresciuta a Latina, Manuela Arcuri torna in terra ciociara. Dopo le nozze ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax nel complesso termale Pompeo di Ferentino. Il matrimonio da favola con l'imprenditore edile di Monterotondo Giovanni Di Gianfrancesco, celebrato la scorsa settimana a Bracciano, al castello degli Odescalchi. I due sono legati dal 2010 e nel 2014 sono diventati genitori di Mattia.

L'attrice ha scelto l'antico centro degli Ernici per godersi alcuni momenti di svago e quiete dopo le giornate certamente frenetiche che hanno preceduto il momento del "sì". Una bella occasione per godere dell'aria salubre, per rilassarsi e rigenerarsi in un luogo ricco di storia, già anticamente apprezzato per le proprietà benefiche delle sue acque. Un luogo in cui dalle antiche terme hanno tratto spunto le attuali strutture termali, richiamo per tanti che, come Manuela, sono alla ricerca di un momento di distensione.