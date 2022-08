Era stato sorpreso a rubare in una abitazione del centro storico, arrestato dai carabinieri. Ieri c'è stata la convalida dell'arresto e per il quarantacinquenne, finito nei guai per furto nella notte tra domenica e lunedì, è stata disposta la misura dei domiciliari. Il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. L'uomo è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.

Chiesto un termine a difesa per un rito alternativo, l'udienza è stata fissata al prossimo 23 settembre. Ad avvertire i rumori provenienti da una casa del centro storico del paese lepino sono stati alcuni cittadini. Senza pensarci su, sono state contattate le forze dell'ordine. Con una chiamata al 112 è stata segnalata una possibile intrusione in un'abitazione. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari per accertare cosa stesse accadendo. I militari hanno sorpreso il quarantacinquenne che aveva già rubato diversi oggetti.