Un ventitreenne di Ceccano dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 18 gennaio, a giudizio per omicidio stradale, per la morte di Marco Ruspantini, il quarantasettenne vittima di un investimento mentre era in sella alla sua bici. L'incidente avvenne nella zona Fornaci a Frosinone, al confine con Ceccano, il 9 ottobre dello scorso anno. L'investimento era stato fatale per il quarantasettenne originario di Frosinone, del quartiere Selva Piana, ma da qualche tempo residente a Ceccano.

L'uomo era in sella alla sua bici quando, intorno alle 22.30 del 9 ottobre, nella zona al confine con Ceccano, è stato travolto e ucciso da un'auto, una Toyota C-HR, condotta da un ventitreenne, anche lui di Ceccano.

Il ragazzo si è subito fermato a prestare soccorso, ma per Marco Ruspantini, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Il personale medico, infatti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'accaduto.

La famiglia della vittima si è rivolta agli avvocati Alessandro Petricca e Christian Alviani.

Il ventitreenne alla guida dell'auto che ha travolto il ciclista, come detto, è stato rinviato a giudizio. L'udienza è stata fissata a gennaio 2023 nel tribunale di Frosinone.