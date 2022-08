Si è accasciato mentre lavorava. Neppure il tempo di chiedere aiuto. Un malore fatale se l'è portato via davanti ai colleghi. Inutili i soccorsi per Francesco Forleini, 35 anni, originario di Frosinone. Da qualche tempo viveva a Tecchiena. Il dramma nella tarda mattinata di ieri in un ingrosso di materiali edili, in zona Chiappitto, ad Alatri. Sul posto oltre al personale medico sono arrivati i carabinieri, come da prassi in simili circostanze.

La salma è stata restituita ai familiari per portare l'ultimo saluto al loro caro. I funerali del trentacinquenne si svolgeranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa di Madonna della Neve, nel capoluogo.

La ricostruzione

Due comunità sotto choc per la morte di Francesco Forleini: Tecchiena dove abitava e il capoluogo ciociaro dove è nato e cresciuto e dove domani si svolgeranno i funerali. Sconvolti i familiari, ancora increduli per quanto accaduto. Increduli anche i colleghi che erano con lui quando è stato colto da malore. Un malore che non ha lasciato scampo al trentacinquenne che come ogni giorno si era recato sul posto di lavoro per prestare servizio. Ieri però, purtroppo, a casa non ha più fatto ritorno. Si è sentito male davanti ad alcuni colleghi. Immediatamente hanno contattato i soccorsi alla vista del trentacinquenne che si era accasciato. Sul posto, nella zona dove si svolge il mercato settimanale, è arrivato il personale medico, ma purtroppo, per Forleini non c'è stato nulla da fare. Sono arrivati anche gli uomini dell'Arma per tutti gli accertamenti del caso. La salma è stata restituita ai familiari per l'ultimo saluto che verrà portato domani mattina a Madonna della Neve. A curare i funerali sarà la ditta San Francesco di Alatri. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. Tutti ricordano il trentacinquenne come una persona cordiale, gentile. Un amico su cui poter contare.