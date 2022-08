Saluti ufficiali per la chiusura dei Fasti Verolani. Poco prima dell'entrata in scena degli artisti per l'ultima serata della manifestazione, il cortile di Palazzo Filonardi ha ospitato il commiato istituzionale di organizzatori e amministratori. Tra i presenti, oltre a gran parte dell'entourage amministrativo, i sostenitori della rassegna che con risorse finanziarie e supporto attivo hanno permesso anche quest'anno di portare a casa un successo a regola d'arte.

A fare gli onori di casa, il sindaco Simone Cretaro. «Si chiudono i Fasti e non potremmo essere più contenti del risultato ottenuto. L'organizzazione impeccabile della compagnia Terzostudio è ormai una garanzia di professionalità. Grazie alla Regione Lazio che ha raddoppiato gli sforzi, contributo senza il quale non saremmo riusciti a dar vita ad un programma di così alto livello. Un ringraziamento va anche alla Provincia che da sempre sostiene le nostre iniziative con attenzione. Un doveroso grazie a tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente, uno tra tutti la Banca Popolare del Cassinate, nella persona del presidente Vincenzo Formisano: il sostegno di ciascuno è stato importante. Il plauso alle forze dell'ordine che senza risparmiarsi hanno garantito sicurezza e lo svolgimento in tranquillità di tutte le serate. La manifestazione cresce e come ente ci assumiamo onori ma anche tanti oneri; sono difficoltà e responsabilità alle quali non ci sottraiamo perché ci permettono di regalare un festival che richiama pubblico da tutta la regione. La struttura amministrativa, a partire dal dottor Ranelli e dall'ufficio tecnico, si conferma come vero caposaldo perché eventi come questi possano essere realizzati al meglio».

Anche nelle parole del consigliere regionale Mauro Buschini, i complimenti per la riuscita dell'evento «Abbiamo assistito a spettacoli straordinari a conferma che i Fasti anno dopo anno rinnovano il loro grande successo. Il sostegno della Regione è sempre importante e quest'anno abbiamo addirittura spinto il cuore oltre l'ostacolo».

A corollario degli elogi, l'intervento del presidente della Provincia Antonio Pompeo. «I miei più vivi complimenti. Il lavoro dietro le quinte è complesso, ma questa è stata una ripartenza d'eccellenza. Il vero successo è vedere migliaia di persone sul nostro territorio soprattutto dopo due anni di stop. Come Provincia, seppur con mezzi limitati, non possiamo che sostenere un modello virtuoso che promuove al meglio il nostro territorio».