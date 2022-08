Si è concluso con successo l'evento "Cinque giorni di sport" che l'amministrazione comunale, con il contributo della Provincia di Frosinone, ha inserito nella programmazione estiva 2022 nel periodo tra il 13 e il 17 luglio. Grande successo di pubblico, divertimento e spensieratezza: questa la sintesi della manifestazione.

"Attraverso questo evento si è inteso riattivare le occasioni per un riavvicinamento alle relazioni sociali tra giovani e meno giovani, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia da Covid-19 che tanto negativamente ha inciso in questi ultimi anni - si legge in una nota dell'amministrazione Urbano - L'obiettivo raggiunto dall'iniziativa è stato quello di generare nella comunità quel sentimento di appartenenza e di collettività, il sentimento del rispetto reciproco, della cultura dello stare insieme. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione dell'evento ed in particolare al consigliere delegato allo sport Gianluca De Ciantis per l'impegno profuso".

Il Comune ricorda inoltre che c'è tempo per iscriversi fino al 4 agosto, nelle categorie under 16 e over 16, per l'evento "Broccostella's Talents, previsto per il 7 agosto, alle 20.30, in piazza Giovanni Paolo. Informazioni al numero 351.8005450.