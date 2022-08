Si accascia davanti ai colleghi e muore. La vittima è Francesco Forleini. 35 anni, originario di Frosinone. Il dramma nella tarda mattinata di oggi in un ingrosso di materiali edili in zona Chiappitto ad Alatri. Sul posto è arrivato il personale medico ma i soccorsi sono stati inutili. Sono intervenuti inoltre i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. La salma è stata restituita ai familiari per l'ultimo saluto. I funerali, curati dalla ditta San Francesco di Alatri, si svolgeranno giovedì mattina a Madonna della Neve nel capoluogo.